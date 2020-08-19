У Києві за добу коронавірус виявили у 215 осіб, загалом - вже близько 11 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус виявили у 215 людей. Всього у місті 10945 підтверджених випадків коронавірусного захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві знову різко збільшилась. За минулу добу вірус виявили у 215 людей. 13 з них – діти. На сьогодні в столиці вже 10945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
За його словами, захворіли:
▪️ 110 жінок (від 18 до 90 років);
▪️ 92 чоловіки (від 18 до 83 рокiв);
▪️ 5 дівчаток (від 3 до 17 років);
▪️ 8 хлопчиків (від 1 року до 17).
Також Кличко наголошує, що захворіли, зокрема, шестеро медиків.
"Збільшилась і кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапили 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - зазначив Кличко.
За його словами, одужало за минулу добу 26 людей. Усього коронавірус подолали 3484 мешканці Києва.
Нагадаємо, в Україні вже понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1967.