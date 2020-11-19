В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у более чем 1300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве за последние сутки зафиксировано 1348 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: боольше всего - в Дарницком районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203", - отмечает он.
По его словам, заболели:
▪️ 731 женщина (в возрасте от 18 до 94 лет);
▪️ 554 мужчины (в возрасте от 18 до 87 лет);
▪️ 33 девочки (от одного месяца до 16 лет);
▪️ 30 мальчиков (от одного месяца до 16 лет).
Заболели также 50 медиков. Так, в больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили: в Дарницком районе - 294, в Деснянском - 188 и в Соломенском районе - 166 случаев", - добавляет Кличко.
Напомним, на 19 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 583 510 человек, выписаны - 266 479 человек. Также зафиксировано 10 369 летальных случаев.
Как сообщал ранее УНН, Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.