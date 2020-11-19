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У Києві за добу COVID-19 підтвердили ще у понад 1300 осіб

Київ • УНН

 • 17348 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві за останню добу зафіксовано 1348 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19: найбільше - у Дарницькому районі столиці. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Динаміка захворюваності у столиці не зменшується. За минулу добу у Києві ще 1348 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 34 людини. Усього коронавірус забрав життя 1047 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 55 203", - зазначає він.

За його словами, захворіли:

▪️ 731 жінка (віком від 18 до 94 років);
▪️ 554 чоловіки (віком від 18 до 87 рокiв);
▪️ 33 дівчинки (від одного місяця до 16 років);
▪️ 30 хлопчиків (від одного місяця до 16 років).

Захворіли також 50 медиків. Так, до лікарень столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 459 людей. Усього коронавірус подолали 20 015 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Дарницькому районі – 294, у Деснянському — 188 та у Солом‘янському районі – 166 випадків", - додає Кличко.

Нагадаємо, станом на 19 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 583 510 осіб, одужало – 266 479 осіб. Також зафіксовано 10 369 летальних випадків.

Як повідомляв раніше УНН, МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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