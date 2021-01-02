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В Киеве за сутки около 300 случаев COVID-19: заболел новорожденный

Киев • УНН

 • 17083 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве за первые сутки нового года обнаружили 293 больных коронавирусом, среди заболевших - младенец, которому только 8 дней. При этом за сутки умерли 7 человек. В столице с начала пандемии уже подтвердили более 112,6 тысячи случаев COVID-19, из них 1942 - летальные. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

В Киеве за сутки около 300 случаев COVID-19: заболел новорожденный

"В Киеве обнаружили за минувшие сутки 293 больных коронавирусом. Умерли 7 человек. Всего за период пандемии в столице 1942 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 112 649", - сообщил Кличко.

По его данным, за 1 января заболели 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет, 5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет. Заболели, в частности, 12 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40 053 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 71, в Днепровском - 54 и в Печерском районе - 36 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине на утро 2 января зафиксировано уже 1 069 517 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 722 615 человек, летальных исходов - 18 731. Болеет на сегодня - 328 171 человек, за сутки прирост активных больных - 2381. Суточный, за 1 января, прирост новых случаев заболевания - только 5 000, меньше, чем сутками ранее.

В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 Киев не попал.

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