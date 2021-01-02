В Киеве за сутки около 300 случаев COVID-19: заболел новорожденный

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве за первые сутки нового года обнаружили 293 больных коронавирусом, среди заболевших - младенец, которому только 8 дней. При этом за сутки умерли 7 человек. В столице с начала пандемии уже подтвердили более 112,6 тысячи случаев COVID-19, из них 1942 - летальные. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.