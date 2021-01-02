У Києві за добу близько 300 випадків COVID-19: захворіло 8-денне немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві за першу добу нового року виявили 293 хворих на коронавірус, серед захворілих - 8-денне немовля. При цьому за добу померли 7 людей. У столиці з початку пандемії вже підтвердили понад 112,6 тисячі випадків COVID-19, з них 1942 - летальні. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У Києві виявили за минулу добу 293 хворих на коронавірус. Померли 7 людей. Усього за період пандемії в столиці 1942 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 649", - повідомив Кличко.
За його даними, за 1 січня захворіли 160 жінок віком від 18 до 88 років, 116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв, 5 дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, 12 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 142 людини. Усього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків", - додав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на ранок 2 січня зафіксовано вже 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731. Хворіє наразі - 328 171 осіб, за добу приріст активних хворих - 2 381. Добовий, за 1 січня, приріст нових випадків захворювання - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше.
До п'ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом випадків COVID-19 Київ не потрапив.