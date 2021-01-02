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До п'ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом випадків COVID-19 не потрапив Київ

Київ • УНН

 • 20169 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській, Київській та Миколаївській областях. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

До п'ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом випадків COVID-19 не потрапив Київ

Так, у Львівській області за останню добу виявлено 434 нових випадки інфікування коронавірусом, у Київській - 407, у Миколаївській - 391, у Житомирській - 378, у Сумській - 361. Київ - лише на сьомому місці "антирейтингу" з 293 випадками COVID-19 за добу.

Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 112 649 (+293 за добу)
  • Вінницька – 22 801 (+66)
  • Волинська – 33 312 (+105)
  • Дніпропетровська – 59 293 (+302)
  • Донецька – 37 198 (+289)
  • Житомирська – 39 982 (+378)
  • Закарпатська – 28 407 (+94)
  • Запорізька – 54 717 (+110)
  • Івано-Франківська – 43 489 (+148)
  • Київська – 60 238 (+407)
  • Кіровоградська – 8 544 (+22)
  • Луганська – 10 923 (+93)
  • Львівська – 62 130 (+434)
  • Миколаївська – 31 705 (+391)
  • Одеська – 71 889 (+220)
  • Полтавська – 36 733 (+135)
  • Рівненська – 41 503 (+228)
  • Сумська – 41 350 (+361)
  • Тернопільська – 34 275 (+81)
  • Харківська – 70 212 (+122)
  • Херсонська – 18 044 (+138)
  • Хмельницька – 39 932 (+240)
  • Черкаська – 39 481 (+130)
  • Чернівецька – 40 357 (+132)
  • Чернігівська – 30 353 (+119)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 січня зафіксовано вже 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731. Хворіє наразі - 328 171 осіб, за добу приріст активних хворих - 2 381. Добовий, за 1 січня, приріст нових випадків захворювання - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше.

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