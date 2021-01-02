До п'ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом випадків COVID-19 не потрапив Київ

Так, у Львівській області за останню добу виявлено 434 нових випадки інфікування коронавірусом, у Київській - 407, у Миколаївській - 391, у Житомирській - 378, у Сумській - 361. Київ - лише на сьомому місці "антирейтингу" з 293 випадками COVID-19 за добу.

Загалом ситуація із захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 112 649 (+ 293 за добу)

за добу)

Вінницька – 22 801 (+66)



Волинська – 33 312 (+105)



Дніпропетровська – 59 293 (+ 302 )

)

Донецька – 37 198 (+289)



Житомирська – 39 982 (+ 378 )

)

Закарпатська – 28 407 (+94)



Запорізька – 54 717 (+110)



Івано-Франківська – 43 489 (+148)



Київська – 60 238 (+ 407 )

)

Кіровоградська – 8 544 (+22)



Луганська – 10 923 (+93)



Львівська – 62 130 (+ 434 )

)

Миколаївська – 31 705 (+ 391 )

)

Одеська – 71 889 (+220)



Полтавська – 36 733 (+135)



Рівненська – 41 503 (+228)



Сумська – 41 350 (+ 361 )

)

Тернопільська – 34 275 (+81)



Харківська – 70 212 (+122)



Херсонська – 18 044 (+138)



Хмельницька – 39 932 (+240)



Черкаська – 39 481 (+130)



Чернівецька – 40 357 (+132)



Чернігівська – 30 353 (+119)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 2 січня зафіксовано вже 1 069 517 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731. Хворіє наразі - 328 171 осіб, за добу приріст активних хворих - 2 381. Добовий, за 1 січня, приріст нових випадків захворювання - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше.