В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 не попал Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Киевской и Николаевской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, во Львовской области за последние сутки выявлено 434 новых случая инфицирования коронавирусом, в Киевской - 407, в Николаевской - 391, в Житомирской - 378, в Сумской - 361. Киев - на седьмом месте "антирейтинга" с 293 случаями COVID-19 за сутки.
В целом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 112 649 (+293 за сутки)
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- Винницкая - 22 801 (+66)
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- Волынская - 33 312 (+105)
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- Днепропетровская - 59 293 (+302)
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- Донецкая - 37 198 (+289)
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- Житомирская - 39 982 (+378)
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- Закарпатская - 28 407 (+94)
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- Запорожская - 54 717 (+110)
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- Ивано-Франковская - 43 489 (+148)
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- Киевская - 60 238 (+407)
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- Кировоградская - 8544 (22)
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- Луганская - 10 923 (+93)
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- Львовская - 62 130 (+ 434)
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- Николаевская - 31 705 (+391)
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- Одесская - 71 889 (220)
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- Полтавская - 36 733 (+135)
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- Ровенская - 41 503 (+228)
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- Сумская - 41 350 (+361)
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- Тернопольская - 34 275 (+81)
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- Харьковская - 70 212 (+122)
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- Херсонская - 18 044 (+138)
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- Хмельницкая - 39 932 (+240)
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- Черкасская - 39 481 (+130)
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- Черновицкая - 40 357 (+132)
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- Черниговская - 30 353 (+119)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на утро 2 января зафиксировано уже 1 069 517 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 722 615 человек, летальных исходов - 18 731. Болеет на данный момент - 328 171 человек, за сутки прирост активных больных - 2381. Суточный, за 1 января, прирост новых случаев заболевания - только 5 000, меньше, чем сутками ранее.