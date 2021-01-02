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В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 не попал Киев

Киев • УНН

 • 20169 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Киевской и Николаевской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 не попал Киев

Так, во Львовской области за последние сутки выявлено 434 новых случая инфицирования коронавирусом, в Киевской - 407, в Николаевской - 391, в Житомирской - 378, в Сумской - 361. Киев - на седьмом месте "антирейтинга" с 293 случаями COVID-19 за сутки.

В целом ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 112 649 (+293 за сутки)
  • Винницкая - 22 801 (+66)
  • Волынская - 33 312 (+105)
  • Днепропетровская - 59 293 (+302)
  • Донецкая - 37 198 (+289)
  • Житомирская - 39 982 (+378)
  • Закарпатская - 28 407 (+94)
  • Запорожская - 54 717 (+110)
  • Ивано-Франковская - 43 489 (+148)
  • Киевская - 60 238 (+407)
  • Кировоградская - 8544 (22)
  • Луганская - 10 923 (+93)
  • Львовская - 62 130 (+ 434)
  • Николаевская - 31 705 (+391)
  • Одесская - 71 889 (220)
  • Полтавская - 36 733 (+135)
  • Ровенская - 41 503 (+228)
  • Сумская - 41 350 (+361)
  • Тернопольская - 34 275 (+81)
  • Харьковская - 70 212 (+122)
  • Херсонская - 18 044 (+138)
  • Хмельницкая - 39 932 (+240)
  • Черкасская - 39 481 (+130)
  • Черновицкая - 40 357 (+132)
  • Черниговская - 30 353 (+119)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на утро 2 января зафиксировано уже 1 069 517 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 722 615 человек, летальных исходов - 18 731. Болеет на данный момент - 328 171 человек, за сутки прирост активных больных - 2381. Суточный, за 1 января, прирост новых случаев заболевания - только 5 000, меньше, чем сутками ранее.

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