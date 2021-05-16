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В Киеве за сутки 137 новых случаев COVID-19, умер 21 человек

Киев • УНН

 • 16816 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки было выявлено 137 подтвержденных новых случаев COVID-19, при этом умер 21 человек. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, передает УНН.

В Киеве за сутки 137 новых случаев COVID-19, умер 21 человек

Цитата:

"+137 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 201 890). +21 летальный случай от вируса (всего 4940)", - сообщил Кличко.

Детали

По его словам, за минувшие сутки коронавирусом заболели 73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет, 55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет, 4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (27), Дарницком (25) и в Святошинском (21).

Также Кличко отметил, что за прошедшие сутки 369 киевлян преодолели коронавирус. Всего таких уже 132 332 человека.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,153 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 мая, - 3,6 тысячи, что почти вдвое меньше, чем днем ранее.

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