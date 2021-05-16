У Києві за добу 137 нових випадків COVID-19, померла 21 людина

Цитата:

"+137 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 201 890). +21 летальний випадок від вірусу (загалом 4940)", - повідомив Кличко.

Деталі

За його словами, минулої доби на коронавірус захворіли 73 жінки віком від 19 до 88 років, 55 чоловіків віком від 23 до 97 років, 4 дівчинки від 11 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 15 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (27), Дарницькому (25) та в Святошинському (21).

Також Кличко зазначив, що за минулу добу 369 киян подолали коронавірус. Загалом таких вже 132 332 особи.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,153 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 травня, — 3,6 тисяч, що майже удвічі менше, ніж днем раніше.