В Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79503 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111657 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125012 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122023 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115329 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106201 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160478 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды

В Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды

Киев  •  УНН

 • 13293 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. С начала апреля в столице были установлены три температурные рекорды. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 10,0 градусов, что на 2,0 градусов выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года", - отмечается в сообщении ЦГО.

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2 апреля температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 23,1 градусов, что на 1,1 градус выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме этого среднесуточная температура достигла + 14 градусов, таким образом повторив рекордное значение 1990 года.

При этом, "3 апреля в Киеве зафиксировано самую теплую ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 11,9 градусов, что на 0,3 градусов теплее чем это было в 1990 году".

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