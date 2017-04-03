В Киеве с начала апреля установлены три температурные рекорды

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 10,0 градусов, что на 2,0 градусов выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года", - отмечается в сообщении ЦГО.

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2 апреля температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 23,1 градусов, что на 1,1 градус выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме этого среднесуточная температура достигла + 14 градусов, таким образом повторив рекордное значение 1990 года.

При этом, "3 апреля в Киеве зафиксировано самую теплую ночь за 137 лет наблюдений, так температура не опустилась ниже 11,9 градусов, что на 0,3 градусов теплее чем это было в 1990 году".