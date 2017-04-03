У Києві з початку квітня встановлено три температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. З початку квітня в столиці було встановлено три температурні рекорди. Про це повідомляє сайт Центральної геофізичної обсерваторії, передає УНН.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 1 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +10,0 градусів, що на 2,0 градусів вище попереднього історичного значення температури для цієї дати 1975 року”, — зазначається в повідомленні ЦГО.
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2-го квітня температура повітря після полудня у столиці піднялась до +23,1 градусів, що на 1,1 градус вище попереднього максимального значення 1990 року, крім цього середньодобова температура досягла +14 градусів, таким чином повторивши рекордне значення 1990 року.
При цьому, “3 квітня у Києві зафіксовано найтеплішу ніч за 137 років спостережень, бо температура не опустилась нижче +11,9 градусів, що на 0,3 градусів тепліше ніж це було у 1990 році”.