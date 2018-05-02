В Киеве уже установили около 7 тысяч камер видеонаблюдения - Крищенко

“Их количество постоянно растет — всего на сегодняшний день уже почти 7 тысяч камер установлено, среди которых 2 тысяч — это „умные камеры“. По поводу дальнейшей установки — этим занимается город. Мы сотрудничаем, предоставляем информацию, где их целесообразно устанавливать, даже на какой высоте и под каким углом”, — рассказал он.

А.Крищенко заверил, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось раскрыть уже “сотни преступлений”.

Как сообщал УНН, в киевской полиции сегодня 100 вакантных должностей участковых.