В Киеве уже установили около 7 тысяч камер видеонаблюдения - Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня в Киеве уже установили около 7 тысяч камер видеонаблюдения, из которых 2 тысячи - "умные камеры". Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
“Их количество постоянно растет — всего на сегодняшний день уже почти 7 тысяч камер установлено, среди которых 2 тысяч — это „умные камеры“. По поводу дальнейшей установки — этим занимается город. Мы сотрудничаем, предоставляем информацию, где их целесообразно устанавливать, даже на какой высоте и под каким углом”, — рассказал он.
А.Крищенко заверил, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось раскрыть уже “сотни преступлений”.
Как сообщал УНН, в киевской полиции сегодня 100 вакантных должностей участковых.