У Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження – Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На сьогодні у Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження, з яких 2 тисячі — “розумні камери”. Про це в інтерв’ю УНН розповів керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
“Їхня кількість постійно росте — взагалі на сьогоднішній день вже майже 7 тисяч камер встановлено, серед яких 2 тисячі — це „розумні камери“. Щодо подальшого встановлення — цим займається місто. Ми співпрацюємо, надаємо інформацію, де їх доцільно встановлювати, навіть на якій висоті та під яким кутом”, — розповів він.
А.Крищенко запевнив, що завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже “сотні злочинів”.
Як повідомляв УНН, у київській поліції на сьогодні 100 вакантних посад дільничних.