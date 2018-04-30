В Киеве дотла сгорел автобус Богдан

Как сообщили пожарные, 30 апреля в 01:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГоСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на ул. Промышленной в автобусе возник пожар.

На место происшествия немедленно было направлено дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных предприятий в автобусе Богдан. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 1:49 пожар был ликвидирован.

В результате возгорания автобус сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в городе Мирноград (Донецкая область) и, на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградвуголь" произошел пожар.