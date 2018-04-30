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У Києві вщент згорів автобус Богдан

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Голосіївському районі Києва вночі на території підприємства згорів автобус Богдан. Про це повідомила прес-служба ДСНС в місті Києві, передає УНН.

У Києві вщент згорів автобус Богдан

Як повідомили пожежники, 30 квітня о 01:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на вул. Промисловій в автобусі виникла пожежа.

На місце події негайно було направлено чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло на території одного зі столичних підприємств в автобусі Богдан. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 01:49 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок загоряння автобус згорів повністю. На щастя, ніхто не постраждав. Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, у місті Мирноград (Донецька область)і, на території шахти “Капітальна” ДП “Мирноградвугілля” сталася пожежа.

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