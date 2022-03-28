В Киеве на протяжении последних недель изъято несколько сотен неразорвавшихся снарядов и мин - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве в течение последних недель изъято несколько сотен неразорвавшихся снарядов и мин. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.
Детали
Евгений Енин отметил, что возвращаться в свои дома, населенные пункты, о чем мечтают миллионы перемещенных украинцев, можно только после соответствующего согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции Украины.
"Только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались. Просим быть максимально осторожными с ними. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызывайте службу 101 и 102", - отметил первый заместитель министра.
Также он призывал уделить особое внимание безопасности детей.
"Излишний интерес, излишнее приближение к этим предметам, может стоить жизни", - сказал Евгений Енин.