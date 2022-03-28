В Киеве на протяжении последних недель изъято несколько сотен неразорвавшихся снарядов и мин - МВД

Детали

Евгений Енин отметил, что возвращаться в свои дома, населенные пункты, о чем мечтают миллионы перемещенных украинцев, можно только после соответствующего согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции Украины.

"Только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и мин, которые не разорвались. Просим быть максимально осторожными с ними. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызывайте службу 101 и 102", - отметил первый заместитель министра.

Также он призывал уделить особое внимание безопасности детей.

"Излишний интерес, излишнее приближение к этим предметам, может стоить жизни", - сказал Евгений Енин.