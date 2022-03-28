У Києві впродовж останніх тижнів вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися - МВС

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Євгеній Єнін наголосив, що повертатися до своїх домівок, населених пунктів, про що мріють мільйони переміщених українців, можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС та Нацполіції України.

"Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - зазначив перший заступник міністра.

Також він закликав приділити особливу увагу безпеці дітей.

"Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів, може коштувати життя", - сказав Євгеній Єнін.