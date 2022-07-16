В Киеве "волонтер" разворовывал благотворительные взносы в поддержку ВСУ: его задержали правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Голосеевская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который разворовывал благотворительные взносы, собираемые якобы в поддержку ВСУ. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что с середины апреля 2022 года подозреваемый, используя возможности публичного размещения информации в мессенджере Telegram, обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины.
Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные собственных банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды.
Чтобы скрыть хищение средств, мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса и делал фотоотчет.
В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника изъяты банковские карты, на которые осуществлялся перевод средств, ноутбук, флеш-накопитель, денежные средства.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении. Устанавливаются все происшествия уголовного правонарушения.
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что мошенники выманивают деньги у родственников военных, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.