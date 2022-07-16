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У Києві “волонтер” розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ: його затримали правоохоронці

У Києві “волонтер” розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ: його затримали правоохоронці

Київ • УНН

 • 122013 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Голосіївська окружна прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який розкрадав благодійні внески, які збирав ніби-то на підтримку ЗСУ. Про це інформує Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини квітня 2022 року підозрюваний, використовуючи можливості публічного розміщення інформації у месенджері Telegram, звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України.

Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані власних банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби.

Щоб приховати розкрадання коштів, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що шахраї виманюють гроші у родичів військових, які потрапили у полон чи вважаються зниклими безвісти.

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