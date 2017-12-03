В Киеве водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вчера вечером в столице на улице Сырецкой водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил мужчину на тротуаре, после чего скрылся с места инцидента. Об этом сообщает “Киев Оперативный”, передает УНН.
“Примерно в 22:50 на улице Сырецкой, 33А, авто BMW на высокой скорости вылетело с дороги на тротуар, где в этот момент шел человек”, — говорится в сообщении.
Также указано, что от мощного удара пешехода отбросило на несколько метров. После ДТП его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
“Водитель же просто вернул автомобиль на дорогу и поехал”, — сообщает сообщество.
По словам свидетелей, он поехал в направлении Шевченковского района.
Как сообщал УНН, в Киеве водитель врезался в столб и скрылся с места ДТП.