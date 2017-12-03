У Києві водій врізався в стовп і втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У столиці на проспекті Перемоги водій автомобіля BMW на великій швидкості врізався в стовп та втік з місця події, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“З місця серйозного ДТП в Києві на пр. Перемоги, заїзд на Повітрофлотський шляхопровід. Водій автомобіля BMW, рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після цього водій втік з місця ДПТ.
Наразі на місці працюють швидка допомога, патрульна поліція. Проводяться слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля збив двох дівчат на пішохідному переході.