В Киеве водитель врезался в столб и скрылся с места ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В столице на проспекте Победы водитель автомобиля BMW на большой скорости врезался в столб и скрылся с места происшествия, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“С места серьезного ДТП в Киеве на пр. Победы, заезд на Воздухофлотский путепровод. Водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в столб”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что после этого водитель скрылся с места ДПТ.
Сейчас на месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, в столице на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля сбил двух девушек на пешеходном переходе.