У Києві водій збив пішохода на тротуарі та втік з місця ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вчора ввечері в столиці на вулиці Сирецькій водій автомобіля BMW на високій швидкості збив чоловіка на тротуарі, після чого втік з місця інциденту. Про це повідомляє “Київ Оперативний”, передає УНН.
“Приблизно о 22:50 на вулиці Сирецькій, 33А, авто BMW на високій швидкості вилетіло з дороги на тротуар, де в цей момент йшов чоловік”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що від потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. Після ДТП його з чисельними травмами госпіталізували до лікарні.
“Водій же просто повернув автомобіль на дорогу та поїхав”, — повідомляє спільнота.
За словами свідків, він поїхав у напрямку Шевченківського району.
Як повідомляв УНН, у Києві водій врізався в стовп і втік з місця ДТП.