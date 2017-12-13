В Киеве ночью ожидается дождь с мокрым снегом

"Завтра, 14 декабря, в столице ожидается ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без осадков", - говорится в сообщении.

В общем 14 декабря в Киеве, как отмечается, будет облачная погода.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​- 0-5° тепла.

Напомним, ноябрь в Киеве оказался теплее нормы на 1,2 градуса.