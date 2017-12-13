В Киеве ночью ожидается дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По прогнозу синоптиков, ночью 14 декабря в Киеве небольшой дождь с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Завтра, 14 декабря, в столице ожидается ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков", - говорится в сообщении.
В общем 14 декабря в Киеве, как отмечается, будет облачная погода.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла.
Напомним, ноябрь в Киеве оказался теплее нормы на 1,2 градуса.