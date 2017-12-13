У Києві вночі очікується дощ з мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За прогнозом синоптиків, уночі 14 грудня в Києві невеликий дощ із мокрим снігом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Завтра, 14 грудня, у столиці очікується вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів", - йдеться у повідомленні.
Загалом 14 грудня у Києві, як зазначається, буде хмарна погода.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 0-5° тепла.
Нагадаємо, листопад у Києві виявився теплішим за норму на 1,2 градуса.