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У Києві вночі очікується дощ з мокрим снігом

У Києві вночі очікується дощ з мокрим снігом

Київ • УНН

 • 11398 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. За прогнозом синоптиків, уночі 14 грудня в Києві невеликий дощ із мокрим снігом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Завтра, 14 грудня, у столиці очікується вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів", - йдеться у повідомленні.

Загалом 14 грудня у Києві, як зазначається, буде хмарна погода.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 0-5° тепла.

Нагадаємо, листопад у Києві виявився теплішим за норму на 1,2 градуса.

Українські Національні Новини

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Київ

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