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В Киеве выключили отопление в 95% жилых домов

В Киеве выключили отопление в 95% жилых домов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киевтеплоэнерго сообщили, что в столице пока не отапливаются 95% жилых домов, передает УНН.

Цитата

"КП "Киевтеплоэнерго" завершает сворачивание системы централизованного отопления столицы. Уже отключено 95% многоэтажек, находящихся в коммунальном управлении", — отметил поставщик услуг.

Дополнение

В Киевтеплоэнерго напомнили, что отключение теплоснабжения в домах было начато в Киеве 8 апреля.

Также в Киевтеплоэнерго сообщили, что тепло отключают постепенно из-за особенностей тепловой инфраструктуры столицы — инертность системы и разветвленность трубопроводов.

"Учреждения социальной сферы – больницы, школы, детские сады и т.д. — отключаются по заявкам руководителей. Сейчас отопительный сезон уже завершен для 45% учебных и 7% медицинских учреждений", — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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