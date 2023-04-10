В Киеве выключили отопление в 95% жилых домов

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"КП "Киевтеплоэнерго" завершает сворачивание системы централизованного отопления столицы. Уже отключено 95% многоэтажек, находящихся в коммунальном управлении", — отметил поставщик услуг.

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В Киевтеплоэнерго напомнили, что отключение теплоснабжения в домах было начато в Киеве 8 апреля.

Также в Киевтеплоэнерго сообщили, что тепло отключают постепенно из-за особенностей тепловой инфраструктуры столицы — инертность системы и разветвленность трубопроводов.

"Учреждения социальной сферы – больницы, школы, детские сады и т.д. — отключаются по заявкам руководителей. Сейчас отопительный сезон уже завершен для 45% учебных и 7% медицинских учреждений", — говорится в сообщении.