У Києві вимкнули опалення у 95% житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Київтеплоенерго повідомили, що у столиці наразі не опалюються 95% житлових будинків, передає УНН.
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"КП "Київтеплоенерго" завершує згортання системи централізованого опалення столиці. Вже відключено 95% багатоповерхівок, що знаходяться в комунальному управлінні", — зазначив постачальник послуг.
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У Київтеплоенерго нагадали, що відключення теплопостачання у будинках було розпочато в Києві 8 квітня.
Також у Київтеплоенерго повідомили, що тепло вимикають поступово через особливості теплової інфраструктури столиці — інертність системи та розгалудженість трубопроводів.
"Заклади соціальної сфери – лікарні, школи, дитячі садки тощо — відключаються за заявками керівників. Наразі опалювальний сезон вже завершено для 45% учбових та 7% медичних закладів", — йдеться у повідомленні.