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В Киеве возобновили движение по улице, где из-за ливня провалился асфальт

Киев • УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Движение по столичной улице Антоновича, где после ливня было повреждено дорожное покрытие, уже восстановлено. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.

В Киеве возобновили движение по улице, где из-за ливня провалился асфальт

"На улице Антоновича произошло повреждение дорожного покрытия - произошли провалы. На сегодня восстановлено полностью движение по улице Антоновича", - сообщил Пантелеев.

Он добавил, что также уже выяснены причины повреждения дорожного полотна по этой улице.

"По этой улице проходила прокладка тепловых сетей, были вырыты котлованы и было попадание потока воды в котлованы, что стало причиной повреждения дорожного покрытия. Это предварительно. Будет работать комиссия, определяться с виновными, и, конечно, виновникам будут предъявлены претензии на возмещение того вреда, который был причинен дорожному покрытию, тротуарам по улице Антоновича", - добавил Пантелеев.

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 августа, в Киеве прошел мощный ливень. На улице Антоновича провалился асфальт. Движение транспорта там ограничили.

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