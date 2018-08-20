У Києві відновили рух вулицею, де через зливу провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Рух по столичній вулиці Антоновича, де після зливи було пошкоджено дорожнє покриття, вже відновлено. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
"На вулиці Антоновича відбулося пошкодження дорожнього покриття – відбулися провали. На сьогодні відновлено повністю рух по вулиці Антоновича", - повідомив Пантелеєв.
Він додав, що також вже з’ясовані причини пошкодження дорожнього полотна по цій вулиці.
"По цій вулиці відбувалась прокладка теплових мереж, були вириті котловани і потрапляння потоку води в котловани, що спричинило пошкодження дорожнього покриття. Це попередньо. Буде працювати комісія, визначатись з винними, і, звичайно, виним будуть пред’явлені претензії на відшкодування тієї шкоди, яка була заподіяна дорожньому покриттю, тротуарам по вулиці Антоновича", - додав Пантелеєв.
Нагадаємо, у ніч на неділю, 19 серпня, у Києві пройшла потужна злива. На вулиці Антоновича провалився асфальт. Рух транспорту там обмежили.