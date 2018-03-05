В Киеве открыли баварское представительство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве открыли представительство свободной земли Бавария. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Теперь Баварии в Украине станет еще больше. Украины в Баварии всегда было много. Открыли представительство немецкой земли в Киеве", - сообщил Климкин.
Напомним, вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что существует проблема, когда слова украинской стороны не соответствуют действительности.
Теперь Баварии в Украине станет еще больше. Украина в Баварии всегда было много :) Открыли представительство немецкой земли в Киеве. pic.twitter.com/y7hIrcWKEr- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 марта 2018