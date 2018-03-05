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У Києві відкрили баварське представництво

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КИЇВ. 5 березня. УНН.  У Києві відкрили представництво вільної землі Баварія. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Тепер Баварії в Україні стане ще більше. України в Баварії завжди було багато. Відкрили представництво німецької землі в Києві”, — повідомив Клімкін.

Нагадаємо, віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що існує проблема, коли слова української сторони не відповідають дійсності.

Тепер Баварії в Україні стане ще більше. України в Баварії завжди було багато :) Відкрили представництво німецької землі в Києві. pic.twitter.com/y7hIrcWKEr

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 березня 2018 р.

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