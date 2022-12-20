В Киеве состоится рождественская барахолка "Собаня Charity": будут собирать средства на помощь ВСУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве 24 декабря состоится рождественская барахолка "Собаня Charity помогает котикам из ВСУ", передает УНН со ссылкой на организаторов.
Детали
Очередная барахолка Собаня Charity состоится в крутом рождественском формате и с необычной концепцией.
"Наш хаб @khorevytsia помогает девушкам из мощной волонтерской группы Palyanytsia собрать 67-й бригаде на автомобиль... Запрос нужно закрыть до нового года", - сообщили организаторы.
Что будет?
Очень много одежды — стоковой и от великолепных украинских брендов, рюкзаки, обувь, сумки, украшения и всевозможные безумные мелочи. Книги, всевозможные варианты рождественских подарков: открытки, елочные украшения-броши, необычные "магические" свечи.
Можно будет приобрести нереальные линориты и офорты художника Игоря Цыкура и не только.
"Кофе, чай, горячий шоколад, пундики, пляцки. Глинтвейн и настойки. Все это под старые пластинки, дружеские разговоры и хорошее несокрушимое настроение", - говорится в сообщении.
Добавим
Рождественская барахолка состоится в эту субботу, 24 декабря в Киеве на улице Верхний Вал 54, 1 квартира, 1 этаж, шоурум Khorevytsia. Начало в 12.00.