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У Києві відбудеться різдвяна барахолка "СобаняCharity": збиратимуть кошти на допомогу ЗСУ"

У Києві відбудеться різдвяна барахолка "СобаняCharity": збиратимуть кошти на допомогу ЗСУ"

Київ • УНН

 • 789220 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві 24 грудня відбудеться різдвяна барахолка "СобаняCharity допомагає котикам із ЗСУ", передає УНН із посиланням на організаторів.

Деталі

Чергова барахолка СобаняCharity відбудеться в крутому різдвяному форматі та із незвичною концепцією.

"Наш хаб @khorevytsia допомагає дівчатам з потужної волонтерської групи Palyanytsia зібрати 67-й бригаді на автівку... Запит треба закрити до нового року", - повідомили організатори.

Що буде?

Дуже багато одягу - стокового і від чудових українських брендів, рюкзаки, взуття, сумки, прикраси і всілякі божевільні дрібниці. Книги, всілякі варіанти різдвяних подарунків: листівки, ялинкові прикраси-броші, незвичні "магічні" свічки.

Можна буде придбати нереальні лінорити та офорти художника Ігоря Цикура і не тільки.

"Кава, чай, гарячий шоколад, пундики, пляцки. Глінтвейн та настоянки. Все це під старі платівки, дружні розмови і гарний незламний настрій", - йдеться у повдіомленні.

Додамо

Різдвяна барахолка відбудеться  цієї суботи, 24 грудня у Києві на вулиці Верхній Вал 54, 1 квартира, 1 поверх, шоурум Khorevytsia. Початок о 12:00.

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