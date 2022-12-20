У Києві відбудеться різдвяна барахолка "СобаняCharity": збиратимуть кошти на допомогу ЗСУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві 24 грудня відбудеться різдвяна барахолка "СобаняCharity допомагає котикам із ЗСУ", передає УНН із посиланням на організаторів.
Деталі
Чергова барахолка СобаняCharity відбудеться в крутому різдвяному форматі та із незвичною концепцією.
"Наш хаб @khorevytsia допомагає дівчатам з потужної волонтерської групи Palyanytsia зібрати 67-й бригаді на автівку... Запит треба закрити до нового року", - повідомили організатори.
Що буде?
Дуже багато одягу - стокового і від чудових українських брендів, рюкзаки, взуття, сумки, прикраси і всілякі божевільні дрібниці. Книги, всілякі варіанти різдвяних подарунків: листівки, ялинкові прикраси-броші, незвичні "магічні" свічки.
Можна буде придбати нереальні лінорити та офорти художника Ігоря Цикура і не тільки.
"Кава, чай, гарячий шоколад, пундики, пляцки. Глінтвейн та настоянки. Все це під старі платівки, дружні розмови і гарний незламний настрій", - йдеться у повдіомленні.
Додамо
Різдвяна барахолка відбудеться цієї суботи, 24 грудня у Києві на вулиці Верхній Вал 54, 1 квартира, 1 поверх, шоурум Khorevytsia. Початок о 12:00.