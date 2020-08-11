В Киеве состоится масштабный онлайн-кинофестиваль "Открытая ночь"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве с 12 по 16 августа в режиме онлайн пройдет масштабный украиноязычный кинофестиваль "Открытая ночь", где покажут фильмы отечественного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 12 по 16 августа в столице продлится один из самых масштабных украиноязычных кинофестивалей "Открытая ночь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоится в онлайн-режиме из-за карантина.
"Открытая ночь", безусловно, является сверхважным событием для Киева. Поддержка отечественного кино - один из приоритетов, который нельзя оставлять без внимания. И хотя в этом году формат фестиваля претерпел изменения, идея открытия новых имен в украинском кинематографе остается ведущей, а карантин не сможет помешать истинному искусству. Такие события способны продемонстрировать всему миру: украинское кино поражает", - прокомментировала директор Департамента культуры Диана Попова.
По информации КГГА, ретроспектива "Первые шаги" представит ранние фильмы знаковых украинских режиссеров, начинавших свой творческий путь на "Открытой ночи". В программу войдут дебютные и студенческие работы нынешних и будущих корифеев украинского кино - рассказы о первых ошибках и триумфах.
"В рамках внеконкурсной программы состоится специальный показ фильма "Анна", созданного в ко-продукции Израиль - Украина - Великобритания. Мировая премьера картины состоялась 24 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале. В этом году на конкурс было подано 94 ленты, что является достаточно большой цифрой в условиях почти полного отсутствия съемок в марте - мае", - добавили в сообщении.
Как сообщал УНН, из-за коронавируса были отменены все мировые крупные кинофестивали, поэтому организаторы решили объединиться и провести их в онлайн-формате.