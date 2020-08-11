У Києві відбудеться масштабний онлайн-кінофестиваль "Відкрита ніч"

"Із 12 до 16 серпня у столиці триватиме один із наймасштабніших українськомовних кінофестивалей "Відкрита ніч", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід відбудеться в онлайн-режимі через карантин.

"Відкрита ніч", безумовно, є надважливою подією для Києва. Підтримка вітчизняного кіно – один із пріоритетів, який не можна залишати поза увагою. І хоча цього року формат фестивалю зазнав змін, ідея відкриття нових імен в українському кінематографі залишається провідною, а карантинні обмеження не зможуть стати на заваді істинному мистецтву. Такі події здатні продемонструвати всьому світу: українське кіно вражає", – прокоментувала директорка Департаменту культури Діана Попова.

За інформацією КМДА, ретроспектива "Перші кроки" представить ранні фільми знакових українських режисерів, що починали свій творчий шлях на "Відкритій ночі". До програми увійдуть дебютні й студентські роботи теперішніх й майбутніх корифеїв українського кіно – розповіді про перші помилки й тріумфи.

"У рамках позаконкурсної програми відбудеться спеціальний показ фільму "Анна", створений у ко-продукції Ізраїль – Україна – Велика Британія. Світова прем’єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Цього року на конкурс було подано 94 стрічки, що є досить великою цифрою в умовах майже повної відсутності зйомок у березні – травні", - додали в повідомленні.

Як повідомляв УНН, через коронавірус були скасовані всі світові великі кінофестивалі, тому організатори вирішили об'єднатися і провести їх в онлайн-форматі.