В Киеве с начала войны оккупанты повредили 36 жилых домов

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“С начала полномасштабной агрессии рф враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 детсада в Киеве. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах”, - сообщил Поворозник.

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С начала вторжения российской федерации на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских людей и 4 ребенка.