В Киеве с начала войны оккупанты повредили 36 жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За 23 суток полномасштабной агрессии российской федерации оккупанты повредили 36 жилых домов в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
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“С начала полномасштабной агрессии рф враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 детсада в Киеве. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах”, - сообщил Поворозник.
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С начала вторжения российской федерации на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских людей и 4 ребенка.