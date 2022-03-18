У Києві від початку війни окупанти пошкодили 36 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За 23 доби повномасштабної агресії російської федерації окупанти пошкодили 36 житлових будинків у Києві. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Від початку повномасштабної агресії рф ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки у Києві. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках”, - повідомив Поворозник.
Додамо
Від початку вторгнення російської федерації на територію України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 цивільних громадян та 4 дитини.