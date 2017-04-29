В Киеве в субботу появится детский "Город профессий"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Столичный парк имени Т. Шевченко в субботу превратится в детский “Город профессий”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Каждый ребенок (в возрасте от 2 до 17 лет) получит паспорт, карту представленных профессий и возможность “устроиться на работу” после короткого мастер-класса от специалистов ряда специальностей — спасателей, пожарных, кинологов, взрывотехников, врачей, социальных работников, криминалистов, строителей и др.
“Город профессий” будет работать с 12.00 до 16.00.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве осадков не ожидается, синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду.