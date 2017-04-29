У Києві в суботу з’явиться дитяче "Місто професій"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Столичний парк імені Т. Шевченка в суботу перетвориться на дитяче “Місто професій”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Кожна дитина (віком від 2 до 17 років) отримає паспорт, карту представлених професій та можливість “улаштуватись на роботу” після короткого майстер-класу від фахівців низки спеціальностей — рятувальників, пожежників, кінологів, вибухотехніків, лікарів, соціальних працівників, криміналістів, будівельників та ін.
“Місто професій” працюватиме з 12.00 до 16.00.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Києві опадів не очікується, синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду.