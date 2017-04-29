У Києві в суботу з’явиться дитяче "Місто професій"

Кожна дитина (віком від 2 до 17 років) отримає паспорт, карту представлених професій та можливість “улаштуватись на роботу” після короткого майстер-класу від фахівців низки спеціальностей — рятувальників, пожежників, кінологів, вибухотехніків, лікарів, соціальних працівників, криміналістів, будівельників та ін.

“Місто професій” працюватиме з 12.00 до 16.00.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Києві опадів не очікується, синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду.