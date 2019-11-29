В Киеве в одном из медицинских институтов произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В пятницу, 29 ноября, в Киеве на территории Института оторинтологии в отдельно стоящем здании произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
"29 ноября в 10:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Зоологической, 3-б, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание произошло на территории Института оторинтологии в отдельно стоящем 2-этажном здании на 1-этаже.
"В 11:30 пожар на площади 30 кв. м пожарные локализовали, а о 11:48 - ликвидировали", - говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в городе Балаклея в Харьковской области произошел крупный пожар и взрыв на территории гаражного общества "Цементник".