У Києві в одному з медичних інститутів сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У п'ятницю, 29 листопада, у Києві на території Інституту оторинтології в окремо розташованій будівлі сталася пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу головного управління ДСНС України у місті Києві.
"29 листопада о 10:49 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Зоологічній, 3-б, що в Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що займання сталося на території Інституту оторинтології в окремо розташованій 2-поверховій будівлі на 1-поверсі.
"Об 11:30 пожежу на площі 30 кв. м вогнеборці локалізували, а об 11:48 – ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у місті Балаклія на Харківщині сталася велика пожежа і вибух на території гаражного товариства "Цементник".