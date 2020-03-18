В Киеве в ДТП за сутки пострадали 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение прошедших суток в столице в ДТП пострадали 9 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Медики "скорой" выезжали на 9 ДТП с пострадавшим. Травмы получили 9 человек, восемь из которых были госпитализированы.
Кроме того, один человек пострадал за прошедшие сутки в пожаре.
Всего же медики выезжали на 1223 экстренные вызова. Среди других вызовов они оказали помощь 118 взрослым и 18 детям, которые получили травмы.
Напомним, в Виннице произошло ДТП с участием скорой, пострадали пять человек.