У Києві в ДТП за добу постраждало 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом доби, що минула, у столиці в ДТП постраждало 9 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Медики "швидкої" виїздили на 9 ДТП із постраждалим. Травми отримали 9 осіб, восьмеро з яких були госпіталізовані.
Окрім того, одна особа постраждала минулої доби у пожежі.
Всього ж медики виїздили на 1223 екстрені виклики. Серед інших викликів вони надали допомогу 118 дорослим та 18 дітям, які отримали травми.
Нагадаємо, у Вінниці сталася ДТП за участю швидкої, постраждали п’ять людей.