В Киеве в этом году не будут повышать цену на холодную и горячую воду - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице в этом году не будет расти стоимость холодной и горячей воды, потому что людям трудно после коронакризиса. Об этом сообщил заместитель городского главы Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Стоимость холодной воды и водоотведения в этом году не возрастет. Город не намерен согласовать изменение тарифа в сторону увеличения", - заявил Пантелеев.
По его словам, в КГГА знают об обращении "Киевводоканала" по этому поводу, но убеждены, когда есть экономические последствия пандемии и людям трудно материально, повышать тариф нельзя.
"Надо активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных нынешних условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций", - пояснил Пантелеев.
Напомним, по информации КГГА, с начала года долги за жилищно-коммунальные услуги в столице выросли на 4%, без учета электроэнергии и газа. Ориентировочно 5% потребителей вообще не рассчитываются за коммуналку.