У Києві цього року не підвищуватимуть ціну на холодну та гарячу воду – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У столиці в цьому році не ростиме вартість холодної і гарячої води, бо людям важко після коронакризи. Про це повідомив заступник міського голови Петро Пантелеєв, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Вартість холодної води та водовідведення цього року не зросте. Місто не має наміру погоджувати зміну тарифу в бік збільшення", - заявив Пантелеєв.
За його словами, в КМДА знають про звернення "Київводоканалу" з цього приводу, але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям важко матеріально, підвищувати тариф не можна.
"Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних нинішніх умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій", – пояснив Пантелеєв.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, від початку року борги за житлово-комунальні послуги у столиці зросли на 4%, це без урахування електроенергії та газу. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не розраховуються за комуналку.