У Києві цього року не підвищуватимуть ціну на холодну та гарячу воду – КМДА

"Вартість холодної води та водовідведення цього року не зросте. Місто не має наміру погоджувати зміну тарифу в бік збільшення", - заявив Пантелеєв.

За його словами, в КМДА знають про звернення "Київводоканалу" з цього приводу, але переконані, коли є економічні наслідки пандемії і людям важко матеріально, підвищувати тариф не можна.

"Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних нинішніх умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій", – пояснив Пантелеєв.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, від початку року борги за житлово-комунальні послуги у столиці зросли на 4%, це без урахування електроенергії та газу. Орієнтовно 5% споживачів взагалі не розраховуються за комуналку.



