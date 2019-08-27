В Киеве продолжаются поиски мужчины, который с ружьем ограбил ювелирный магазин

"Продолжаются поисковые действия", - сказала Блищик.

Напомним, столичные правоохранители разыскивают злоумышленника за разбойное нападение на ювелирный магазин. Произошло ограбление на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил работников, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.