У Києві тривають пошуки чоловіка, який з рушницею пограбував ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, який вчинив розбійний напад з рушницею на ювелірний магазин в Києві. Про це повідомила голова відділу комунікацій столичної поліції Оксана Блищик у коментарі кореспонденту УНН.
“Тривають пошукові дії”, — сказала Блищик.
Нагадаємо, столичні правоохоронці розшукують зловмисника за розбійний напад на ювелірний магазин. Сталося пограбування на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив працівників, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік.