У Києві чоловік з рушницею пограбував ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Столичні правоохоронці розшукують зловмисника за розбійний напад на ювелірний магазин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує УНН.
“Чоловік, погрожуючи рушницею, розбив дві вітрини та забрав ювелірні прикраси. В результаті нападу ніхто не постраждав. Охоронець закладу в цей час був відсутній. Проводяться розшукові заходи та слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія трапилася на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. “До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік”, — повідомили у пресслужбі.
“На місці події працюють слідчо-оперативні групи столичного главку та Деснянського управління поліції, експерти-криміналісти. Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження”, додали у повідомеленні.
Дана подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
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