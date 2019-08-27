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В Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин

В Киеве мужчина с ружьем ограбил ювелирный магазин

Киев  •  УНН

 • 8987 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника за разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует УНН.

“Мужчина, угрожая ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения. В результате нападения никто не пострадал. Охранник заведения в это время отсутствовал. Проводятся розыскные мероприятия и следственные действия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. “В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся”, — сообщили в пресс-службе.

“На месте происшествия работают следственно-оперативные группы столичного главка и Деснянского управления полиции, эксперты-криминалисты. Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения ”, добавили в повидомеленни.

Данное событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой ограбили ювелирный магазин.

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