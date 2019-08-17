На Хмельниччині пограбували ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині пограбували ювелірний магазин. Підозрюваного у цьому 20-річного хлопця затримали одразу ж після того, як він здав викрадену золоту каблучку у ломбард і прямував на автовокзал, щоб покинути місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
"Вчора, 16 серпня, близько 11:48 надійшло повідомлення про те, що невідомий молодик по проспекту Грушевського в Кам’янці-Подільському пограбував ювелірний магазин", - вказали у поліції.
Як з’ясували поліцейські, зловмисник під приводом купівлі попросив приміряти золоту чоловічу каблучку вартістю 7300 гривень. А коли продавчиня відволіклась на інших покупців, разом з ювелірним виробом утік з магазину.
Правоохоронці для орієнтування "зняли" зображення грабіжника з камер спостереження і перекрили підходи до всіх можливих місць збуту краденого.
Затримали зловмисника одразу після того, як він здав каблучку до ломбарду і прямував на автовокзал, щоб виїхати з міста у район, де він, власне, і мешкає. У скоєному чоловік зізнався.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.
Нагадаємо, у Чернівцях продавець ювелірного магазину вкрала прикрас на мільйон гривень.