КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині пограбували ювелірний магазин. Підозрюваного у цьому 20-річного хлопця затримали одразу ж після того, як він здав викрадену золоту каблучку у ломбард і прямував на автовокзал, щоб покинути місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.