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На Хмельниччині пограбували ювелірний магазин

На Хмельниччині пограбували ювелірний магазин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині пограбували ювелірний магазин. Підозрюваного у цьому 20-річного хлопця затримали одразу ж після того, як він здав викрадену золоту каблучку у ломбард і прямував на автовокзал, щоб покинути місто. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Вчора, 16 серпня, близько 11:48 надійшло повідомлення про те, що невідомий молодик по проспекту Грушевського в Кам’янці-Подільському пограбував ювелірний магазин", - вказали у поліції.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник під приводом купівлі попросив приміряти золоту чоловічу каблучку вартістю 7300 гривень. А коли продавчиня відволіклась на інших покупців, разом з ювелірним виробом утік з магазину.

Правоохоронці для орієнтування "зняли" зображення грабіжника з камер спостереження і перекрили підходи до всіх можливих місць збуту краденого.

Затримали зловмисника одразу після того, як він здав каблучку до ломбарду і прямував на автовокзал, щоб виїхати з міста у район, де він, власне, і мешкає. У скоєному чоловік зізнався.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. 

Нагадаємо, у Чернівцях продавець ювелірного магазину вкрала прикрас на мільйон гривень.

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